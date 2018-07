Celsius: gli orari estivi della sede di Lucca della segreteria dell’Università di Pisa

LUCCA – La segreteria studenti dell’Università di Pisa – sede di Lucca, in concomitanza con la riunione generale delle segreterie – rimarrà chiusa al pubblico il giorno 19 luglio 2018.

Da venerdì 20 luglio l’attività riprenderà con l’orario regolare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (anche per informazioni telefoniche 0583/492563).

La segreteria rimarrà chiusa per ferie, inoltre, dal 4 al 19 agosto (estremi compresi).

Si ricorda che le immatricolazioni per il prossimo anno accademico 2018/2019 apriranno il 26 luglio prossimo, mentre sono già aperte le iscrizioni per gli esami dei corsi a numero chiuso.

Informiamo, altresì, che, anche quest’anno, per poter accedere alle riduzioni e esenzioni delle tasse universitarie è necessario avere il Modello Isee.

Gli operatori della segreteria studenti di Lucca sono sempre a disposizione per ogni informazione.

Dal 20 agosto al 30 settembre, durante il periodo di maggiore affluenza per le immatricolazioni, la segreteria rimane aperta anche il mercoledì pomeriggio fino alle ore 16.

Per le notizie riguardanti la didattica, gli esami, i percorsi di studio, si rimandano gli studenti anche al sito internet dell’Università di Pisa www.unipi.it.