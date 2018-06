Celsius: corsi di preparazione all’esame di ammissione all’università

LUCCA – Alcuni corsi di laurea a numero chiuso dell’Università di Pisa hanno già il loro bando di concorso. Gli studenti che intendono iscriversi a Chimica, Chimica per l’Industria e l’Ambiente, Farmacia Ingegneria e Management for business and Economics (corso di nuova attivazione), possono recarsi in segreteria studenti a Lucca per ritirare la documentazione ed avere le informazioni necessarie per una corretta registrazione al test di ingresso.

Sempre per i corsi a numero chiuso delle Università, la segreteria di Lucca ha predisposto per questa estate due corsi di preparazione agli esami. Uno è riservato ali studenti che intendono iscriversi a corsi di laurea del ramo sanitario, come medicina, professioni sanitarie, farmacia; l’altro per chi invece tenta l’esame di scienze della formazione.

I corsi permetto agli studenti di arrivare agli esami con una formazione adeguata.

Entrambi i corsi si terranno dal 23 luglio al 3 agosto e le lezioni sono previste dal lunedì al venerdì con orario di norma 9-13 e 14.00-16 per un totale di 60 ore ripartite fra le varie materia: logica e cultura generale, matematica e fisica, biologia, chimica, letteratura.

La didattica del corso è indirizzata alla preparazione dei test a risposta chiusa e vengono previste simulazioni dell’esame finale. I corsi si tengono a Lucca nella sede didattica di Celsius, in Via S.Micheletto,3.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla segreteria di Celsius, in via degli Orti, 8 al n. 0583/469729 oppure sul sito www.celsius.lucca.it.