Cefa Basket Castelnuovo perde e chiude la stagione 2018

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Si chiude la stagione del Cefa Basket Castelnuovo sconfitto in gara due dalla corazzata Bottegone Pistoia (65-77). Nella seconda gara della semifinale playoff del campionato di Promozione, il Cefa si arrende nuovamente alla formazione pistoiese complici anche le pesanti assenze di Monti, Romei e Pozzi. Coach Michele Rocchiccioli ha provato a sorprendere gli avversari inserendo in quintetto i giovani Tardelli e Biagioni e dando molto spazio anche all’Under 16 Masini. La squadra giallonera è riuscita a stare in gara ne primi minuti resistendo alla prima spallata degli ospiti, ma il secondo parziale è risultato decisivo dopo qualche buona occasione sprecata. Il finale vede una piccola rimonta, insufficiente per rimettere in discussione il match. Omaggio di tutto il pubblico del palazzetto ai ragazzi di Rocchiccioli ed anche agli avversari meritevoli di aver conquistato la finale. Adesso qualche giorno di pausa poi il presidente Vincenzo Suffredini e il direttore sportivo Francesco Bonini inizieranno il lavoro per la prossima stagione.

CEFA BASKET: GALLETTI – ANGELINI A. 11 – ANGELINI S. 12 – MORI 2 – BIAGIONI 4 – BERTOLINI 3 – GUIDUGLI – LANA 2 – TARDELLI 8 – FERRANDO 7 – COSIMINI 16 – MASINI

BOTTEGONE BASKET: MARTINI 20 – FERRETTI n.e. – CAPPELLINI 4 – ALLEGRIA 2 – AMERIGHI 1 – MARCONATO 13 – SERAFINO 2 – BANCHELLI 10 – VANNACCI 9 – MEONI – SIMONCINI – PACI 16