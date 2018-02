Ecco gli appuntamenti dei candidati di Liberi e Uguali Carmassi e Baccelli

LUCCA – La candidata alla Camera di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi, sarà presente all’iniziativa organizzata dai giovani di Leu dal titolo “il futuro siamo noi”, che si tiene giovedì 22 febbraio nella sede del comitato elettorale in Piazza S.Pietro Somaldi, 10 a Lucca.

Si tratta di un aperitivo che inizia alle 19 in cui ci si potrà confrontare sui programmi ed orientarci sui meccanismi della legge elettorale con cui voteremo.

I giovani sono ormai disaffezionati e distanti dalla politica: confrontarci in carne ed ossa nel merito delle proposte delle varie forze politiche è il miglior antidoto alla disillusione e una bella occasione per riscoprire l’impegno, mangiando e bevendo qualcosa insieme.

Il candidato al Senato di Liberi e Uguali, Luca Baccelli, sarà invece nel pomeriggio a Massa per un appuntamento sulla scuola e sull’università dei giovani di sinistra, per poi incontrare in serata la cittadinanza di Montignoso a Villa Schiff (ore 21).