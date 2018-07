Cava Fornace: Pietrasanta in pressing su Regione Toscana

PIETRASANTA – Una task force formata da tutti i comuni che convivono con la discarica di Cava Fornace nel nome della salute, dell’ambiente e della trasparenza per fare chiarezza sul conferimento dei rifiuti speciali e condurre il sito verso la sua chiusura in sicurezza e conseguente bonifica. Non ci sono piani B. La neo amministrazione comunale di Alberto Giovannetti vuole la chiusura del sito e lo ha ribadito in occasione della convocazione della commissione ambiente del Comune di Montignoso. Nel frattempo resta altissima l’attenzione per l’avvio della seconda fase che porterà, se sarà attuata, la discarica a quota 68.

<<Questa è una battaglia collettiva e comune, nel senso anche delle istituzioni – spiega Alberto Giovannetti, primo cittadino di Pietrasanta – ma che dobbiamo portare avanti nel rispetto della legalità e degli strumenti che gli enti hanno a disposizione. Strumenti che abbiamo. Chiederemo alla Regione Toscana di procedere alle verifiche e agli accertamenti: a partire dalle fideiussioni. Senza le fideiussioni i conferimenti devono essere fermati immediatamente. L’ipotesi di innalzamento della quota è impraticabile: le comunità non vogliono proseguire questa esperienza. I consigli comunali si sono espressi, il territorio si è espresso e si è espresso per la sua chiusura>>.

Il primo cittadino di Pietrasanta ha proposto ai referenti dei comuni interessati tra cui Seravezza, Forte dei Marmi e Montignoso, <<di creare un gruppo di lavoro unico dotandolo di risorse e strumenti adeguati per portare avanti quelle verifiche che da soli, i singoli enti, non sono in grado di condurre. Ci preoccupa la flessibilità con cui l’assessore regionale ha parlato della seconda fase quando è il livello politico, anche regionale, si è chiaramente espresso a favore della chiusura. La testa non va di pari passo con le gambe>>.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore all’ambiente, Elisa Bartoli che insieme al sindaco, negli scorsi giorni aveva fatto visita al presidio permanente: <<I controlli della Polizia Municipali non sono adeguati in quanto gli agenti mancano delle competenze tecniche e degli strumenti idonei per poter effettuare un attività di verifica e controllo. Per questo genere di attività dovremo avvalerci della Polizia Ambientale. C’è la nostra piena disponibilità ad ospitare un consiglio comunale congiunto>>.

