Castanicoltura da frutto: modalità di innesto e potature: se ne parla al Parco dell’Orecchiella

GARFAGNANA – L’Unione Comuni Garfagnana promuove giovedì 19 aprile, al Parco dell’Orecchiella, San Romano in Garfagnana, l’incontro tecnico e workshop “Castanicoltura da frutto: modalità di innesto e potature”, in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze GESAAF Dipartimento di gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali MIPAAF, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, l’Ufficio Territoriale della Biodiversità di Lucca, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, l’Associazione Nazionale Città del Castagno, nell’ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Info: Barbara Mariotti (barbara.mariotti@nullunifi.it)

In caso di maltempo l’attività sarà svolta in aula e sarà comunque effettuato un sopralluogo in campo, compatibilmente con le condizioni meteo.

Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi

Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

verranno attribuiti 1,00 Crediti Formativi Professionali.