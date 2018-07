Case popolari: via libera a ristrutturazioni per più di 5 milioni a Lucca e provincia

LUCCA – Via libera dalla Regione per ristrutturazioni ed interventi su case popolari a Lucca e provincia per un totale di oltre 5,6 milioni di euro. La Giunta regionale toscana ha infatti approvato una delibera, presentata dall’assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli, che autorizza il re-investimento per interventi di manutenzione straordinaria di circa 5.629.000 euro tratti dalle risorse che il Lode di Lucca ha ricavato dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare nelle annualità tra il 2008 e il 2017.

«Siamo perfettamente a conoscenza della necessità di interventi di manutenzione, spesso anche profonda, di buona parte del patrimonio edilizio pubblico – ha detto Ceccarelli – dunque a fianco della realizzazione di nuovi alloggi ci deve essere un piano di restauro e manutenzione di quanto già esistente. Anche in questo caso, come già successo per altre aree della Toscana, la Regione ha dato il via libera all’utilizzo da parte del Lode dei fondi ricavati dalla vendita di alcuni alloggi per poter intervenire su quelli che hanno bisogno di interventi urgenti. Con questa delibera autorizzimao l’uso di 5,6 milioni di euro per oltre 400 interventi interventi più o meno piccoli ma senza dubbio necessari. Si va dalla manutenzione degli infissi e delle caldaie a interventi più importanti, vere e proprie ristrutturazioni».

Gli interventi di manutenzione straordinaria più significativi saranno effettuati a:

– Altopascio, in 2 alloggi in loc. Gennarino 4, per 96.600 euro;

– Barga, in 9 alloggi in vicolo del Duomo 3, per 82.800 euro;

– Capannori, in 5 aloggi in via Pesciatina 833 (per 20.700 euro) e in 6 alloggi in via Romana 325 (per 20.700 euro);

– Gallicano, in 9 alloggi in via Cavour 19-23, per 110.400 euro;

– Lucca, in 18 alloggi in via Turati n.150-200-226-290-318-442-468 (per 124.200 euro) e 16 alloggi in via Vecchi Pardini 286A-B (per 13.800 euro);

– Massarosa, in 8 alloggi in via Sarzanese Sud 2045-2117, per 103.500 euro;

– Montecarlo, in 5 alloggi in via Roma 40, per 11.040 euro;

– Pescaglia, in 23 alloggi in via Provinciale 4-16 e in loc. Piazzanello 16, per 55.200 euro;

– Piazza al Serchio, in 3 alloggi in via Garibaldi 17, per 27.600 euro;

– Porcari, in 2 alloggi in via del Poggetto 14-16, per 82.800

– Seravezza, in 27 alloggi in via della Chiusa 373 (per 69.000 euro) ed altri 6 alloggi in via Lombardi 1264 (per altri 69.000 euro);

– Stazzema, in 2 alloggi in via Gusci 6 ad Arni, per 20.700 euro;

– Viareggio in 5 alloggi in via Belluomini 6 (per 48.300 eiro) e in altri 23 alloggi nel quartiere Apuania 38-39-40 (per 124.200 euro);

– Villa Basilica, in 12 alloggi in via delle Pizzorne 4A-5B, per 138.000 euro.