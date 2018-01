Casciani (Uil): ‘Dalla parte dei vigili urbani’

LUCCA – «Anche la Uil fpl è al fianco degli operatori della Polizia Municipale di Lucca, ritenendo che la decisione presa “unilateralmente” dall’amministrazione comunale di Lucca di passare da 5 a 6 giorni lavorativi, costituisca non solo un danno per il personale, ma anche il peggior modo con cui confrontarsi con le organizzazioni sindacali e, dati alla mano, non produrrà nessun effetto sulla sicurezza della città.

Non vorremmo fosse un iniziativa che mira di fatto a nascondere le gravi carenze di personale, non è cambiando il modello organizzativo che si aumenta la sicurezza sul territorio. Se vogliamo più operatori presenti sul territorio, la prima cosa da fare è ripristinare l’organico consono ad una città capoluogo come Lucca, poi possiamo parlare e discutere se articolare la settimana lavorativa su 5 o 6 giorni lavorativi.

Come sigla sindacale ci uniamo alle altre organizzazioni sindacali perché la protesta e l’azione di tutela dei lavoratori deve avere una voce unanime, per questo anche la Uil aderirà a qualsiasi iniziativa volta alla tutela degli operatori della Polizia Municipale di Lucca».

Il segretario provinciale uil fpl luccaPietro Casciani