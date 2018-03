Casapound Toscana: si torni a investire in sicurezza sul lavoro

TOSCANA – <<Due operai morti e tre ustionati in Toscana in due distinti incidenti, nella sola giornata di ieri, devono richiamare l’attenzione di tutti, ed in particolare delle istituzioni, sulla piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro>>, inizia così una nota di CasaPound Toscana all’indomani di un tragico bollettino di guerra che ha coinvolto cinque lavoratori di Livorno e Massa.

<<Non vogliamo entrare nel merito degli episodi di ieri – prosegue la nota di CPI Toscana – perché saranno gli organi preposti alle indagini a stabilire eventuali responsabilità per l’accaduto, ma ciò non toglie che i numeri siano impressionanti: l’INAIL ha rilevato nel corso dell’anno appena trascorso ben 1.029 infortuni mortali di cui 746 nel corso della prestazione lavorativa e 283 in itinere. 746 lavoratori morti sul posto del lavoro sono un numero spropositato, praticamente due morti al giorno, nei fatti è una guerra silenziosa che lascia sul campo persone giovani e con famiglie>>.

<<La prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui posti di lavoro sono passate in secondo piano da quando l’Italia è entrata nella crisi economica – conclude la nota di CasaPound Toscana -, e una consistente parte di responsabilità della situazione è dovuta anche al taglio al costo del lavoro che gli imprenditori sono stati costretti ad effettuare per rimanere competitivi sui mercati esteri dopo la nefasta entrata nell’euro. Ma adesso è l’ora di tornare a pensare alla salute ed al benessere dei nostri connazionali, da un lato aumentando i controlli sui luoghi di lavoro, dall’altro incentivando gli investimenti in misure di sicurezza e nella formazione dei dipendenti. In tal modo si limiteranno al massimo i rischi di infortunio e si inizierà a diffondere tra i lavoratori una ‘cultura della sicurezza’ che purtroppo spesso manca e che li porta a rischiare ben più del dovuto>>.