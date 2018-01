CasaPound sarà presente in tutti i collegi toscani con candidati ‘del territorio’

LUCCA – «CasaPound Italia sarà presente alle prossime elezioni politiche del 4 marzo in tutti i collegi uninominali e plurinominali della Toscana», queste le prime dichiarazioni di Eugenio Palazzini, Responsabile regionale di CPI.

«In appena quindici giorni abbiamo raccolto quasi tremila firme in tutta la regione – prosegue Palazzini – e lo slancio con il quale i cittadini hanno risposto al nostro invito alla sottoscrizione delle liste ci fa ben sperare per un ottimo risultato non solo a livello locale, ma anche nazionale. Questo slancio ci ha consentito di essere i primi, ieri mattina, a presentare le liste».

«I nostri candidati sono tutte persone espressione del territorio – conclude il responsabile di CasaPound Toscana – non abbiamo ‘paracadutati’ o raccomandati. E proprio questa sera Simone Di Stefano, presente a Firenze alle ore 18 all’Hotel Astoria per illustrare il programma elettorale, presenterà i candidati alla Camera e al Senato del collegio fiorentino».