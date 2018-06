CasaPound: incontro giovedì sul ’68 lucchese, la vita e la politica

LUCCA – A 50 anni di distanza dal movimento passato alla storia come “il ’68”, CasaPound Italia organizza un dibattito pubblico intitolato “Lucca 1968: vita e politica”. Si terrà giovedì 7 giugno, dalle ore 21 al Caffè delle Mura.

A raccontare le proprie esperienze e animare il dibattito saranno persone che hanno vissuto il 1968 in posizioni politiche differenti. Ci saranno gli storici Umberto Sereni e Alessandro Bedini, oltre ad ex esponenti politici come Frediano Bacci e Lido Fava, Umberto Menesini e Virgilio Papini.

«Lo scopo del dibattito non è tanto quello di dare un giudizio sul movimento del ’68 – dice CasaPound – quanto offrire punti di vista differenti su una realtà spesso raccontata in modo univoco. Sarà l’occasione per ascoltare storie di vita e politica in un anno cruciale della storia politica italiana e raccontare come era Lucca nel 1968. Un racconto quindi corale, da destra a sinistra, per tratteggiare la vita e la politica lucchese in quel periodo, a 50 anni di distanza”.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Fabrizio Vincenti e introdotto dal consigliere comunale di Lucca Fabio Barsanti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.