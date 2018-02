CasaPound: azione di protesta per i varchi telematici non funzionanti

LUCCA – CasaPound Italia ha contestato con un’azione simbolica le telecamere ZTL del Gonfalone e sui Fossi, installate ad aprile e mai entrate in funzione.

‘ZTL: Zona Traffico Libero’ – si legge su un cartello messo sotto la telecamera ai Fossi.

«In campagna elettorale sono state installate le telecamere ZTL su via dei Fossi e al Gonfalone – scrive CasaPound – sono costate 45mila euro ma non hanno mai funzionato. Era solo una mossa elettorale per far votare il Pd dai residenti del centro storico, ma in realtà la città è, da aprile, aperta al traffico tutti i giorni ad ogni ora».

Oltre al cartello CasaPound ha cassettinato in centro storico un volantino che spiega, con una mappa, come l’installazione delle due telecamere ‘finte’ abbia di fatto aperto il centro al traffico.

«Al Gonfalone non è cambiato nulla: si poteva entrare prima e si può entrare ora – recita il volantino – mentre ai Fossi la telecamera ha sostituito i dissuasori. Se prima entrava solo la navetta, oggi invece può entrare chiunque a qualunque ora».