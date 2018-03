CasaPound analizza il risultato elettorale con un incontro sabato alle 16

LUCCA – A due settimane dal voto nazionale, in cui nessun partito o coalizione ha raggiunto i numeri per governare, CasaPound Italia incontra i propri simpatizzanti e sostenitori sabato alle 16 nella propria sede di via Michele Rosi.

«Abbiamo voluto organizzare questo incontro – afferma il responsabile di CasaPound Lorenzo Del Barga – per ribadire il fatto che il nostro movimento, terminata la parentesi delle elezioni, non si ferma; anzi, sarà sempre più presente nelle strade e al fianco dei cittadini italiani. Ripartiamo dagli oltre trecentomila voti presi sul territorio nazionale e dai buoni risultati ottenuti in tutta la Provincia di Lucca».

«Con questo incontro – conclude la nota – vogliamo analizzare, insieme ai lucchesi, l’esito del voto del 4 Marzo, dove ha prevalso l’idea del c.d. ‘voto utile’ e, allo stesso tempo, desideriamo affrontare con i nostri elettori ciò che non ha consentito il raggiungimento di un miglior risultato. Sarà l’occasione, inoltre, per elaborare le strategie future del movimento in tutta la provincia. Vi aspettiamo questo Sabato, alle ore 16, presso la nostra in Via Michele Rosi 76. Saranno presenti i candidati Fabio Barsanti e Riccardo Bergamini».