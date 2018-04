Casa delle Donne: un invito al sindaco Tarabella a mediare con il Comune di Viareggio

SERAVEZZA – Sulla scia della posizione già espressa dall’Amministrazione Comunale con comunicato stampa del 17 marzo scorso, il Consiglio Comunale di Seravezza ha approvato nell’ultima seduta, all’unanimità, una mozione presentata dal gruppo Idee in Comune relativa alla Casa delle Donne di Viareggio. Nel documento si chiede al sindaco Riccardo Tarabella e al Consiglio Comunale “di impegnarsi in un’opera di mediazione, convincimento e solidarietà presso l’Amministrazione Comunale di Viareggio che porti a una soluzione necessaria e condivisa tra il sindaco Del Ghingaro, la sua Amministrazione e l’Associazione Casa delle Donne” aprendo un dialogo “che preveda sostegno, riconoscimento e potenziamento del lavoro” svolto dall’Associazione sul territorio e con l’impegno in forma scritta da parte del Comune di Viareggio a trovare una nuova locazione “condivisa e rispondente alla necessità” prima di vendere l’immobile in cui ha attualmente sede la Casa delle Donne.

Il testo originario della mozione è stato emendato accogliendo le richieste di modifica avanzate dalla maggioranza. Il sindaco Riccardo Tarabella, infatti, ha posto in premessa la dichiarazione ufficiale dell’Amministrazione Comunale già resa nota in merito, con particolare riferimento alla vicinanza, all’apprezzamento e alla riconoscenza della comunità seravezzina per il lavoro svolto negli anni dall’Associazione Casa delle Donne di Viareggio; al sostegno che il Comune di Seravezza intende continuare a dare anche negli anni a venire; all’importanza della Casa delle Donne come punto di riferimento “fisico” per chi necessita di supporto e aiuto; all’augurio che il Comune di Viareggio confermi la prospettiva annunciata di reperire un immobile che rappresenti una valida e migliore alternativa a quello attuale.