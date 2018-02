Carnevale di Viareggio 2018, venduti oltre 27.400 abbonamenti

VIAREGGIO – Successo della campagna abbonamenti per il Carnevale di Viareggio 2018, sono stati 27.437 i biglietti cumulativi venduti, per un risultato di incassi pari a 860mila euro. Un dato estremamente positivo se paragonato allo scorso anno, quando furono venduti 26.096 cumulativi.

La prima sfilata dei carri allegorici, sabato 27 gennaio, ha registrato un incasso di 152mila dai biglietti ordinari, ai quali vanno aggiunti – in termini di presenze – gli abbonati. Una grande giornata di spettacolo che ha catturato il pubblico e l’attenzione dei media. Ben quattro i collegamenti in diretta con i telegiornali Mediaset sui canali Tgcom e Tg4, oltre ai servizi trasmessi nelle edizioni della sera di Studio Aperto. Era presente una troupe della televisione tedesca Zdf con un’inviata, per il servizio andato in onda subito dopo il Corso Mascherato. Reportage sull’uscita dei carri e sulla sfilata sono stati realizzati dal Tgr Rai, curati dall’inviato Marco Hagge e andranno in onda anche domani nella trasmissione Bellitalia.

Quasi ottocentomila i telespettatori che hanno seguito la trasmissione Mattino 5, durante i collegamenti di ieri dalla Cittadella, in cui sono stati coinvolti i costruttori. La conduttrice Federica Panicucci ha definito il Carnevale di Viareggio “strepitoso” ed ha più volte invitato il pubblico alle prossime sfilate.

In occasione del Corso Mascherato di domenica prossima, 4 febbraio, sarà presente il corrispondente in Italia del canale Nbc News e Euronews, oltre agli inviati delle emittenti Al Arabiya channel e Saudi tv e della televisione slovena Rtv.

Il Carnevale piace anche sui social: la pagina Facebook ufficiale ha quasi 73mila follower e la scorsa settimana ha registrato una copertura di oltre 700mila persone.