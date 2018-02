Carnevale di Viareggio 2018: il carro più bello è quello dei fratelli Cinquini ‘Papaveri Rossi’

VIAREGGIO – Sono i Papaveri Rossi dei Fratelli Cinquini che hanno trionfato nell’edizione 2018 del Carnevale di Viareggio. E, in effetti, si tratta di uno dei carri più suggestivi che sono sfilati quest’anno sui viali a mare della Passeggiata di Viareggio durante i cinque corsi del Carnevale.

Nella giornata dell’ultimo corso, la pioggia ha – almeno parzialmente – rovinato la festa, ma l’assenza del vento ha fatto sì che il corso si potesse svolgere normalmente. Peccato. Il grigio si addice poco al Carnevale, ma la festa è stata ugualmente colorata, allegra e divertente. Del resto, però, la Fondazione ha fatto le proprie valutazioni in questa decisione e le previsioni del tempo per domani non fanno sperare in una giornata migliore, quindi, meglio sfidare la pioggia a testa alta.

Ma quello di oggi è soprattutto il giorno della classifica. E quindi vediamoli. Sul podio, lo scalino sotto i fratelli Cinquini, si è piazzato Alessandro Avanzini con ‘Aspettando Godot’, mentre la terza piazza è andata a Fabrizio Galli con ‘La pace di Cristallo‘.

Il quarto posto è andato a Jacopo Allegrucci con ‘E’ come credere alle favole‘, mentre Roberto Vannucci con il suo ‘In un mondo che prigioniero è’ si è attestato al quinto posto.

Sesto Roger Lebigre, con il suo ‘Proxima Ventura‘, mentre il settimo posto è toccato a Massimo Breschi con il suo ‘No, tu no‘. Ottavi i fratelli Bonetti con ‘Ozio, vizio e vitalizio‘ e nono Carlo Lombardi con ‘Fumo negli occhi’.

Con l’ammaina bandiera e il successivo spettacolo pirotecnico, questo Carnevale 2018 è andato in archivio, anche se – e c’è da scommetterci – le discussioni sulla classifica non mancheranno. Intanto però la Fondazione Carnevale ha già comunicato le date per il 2019 e per il 2020. La prima grande novità è che si torna alla tradizione e si finisce il martedì grasso, non più la domenica successiva. Ed ecco quando sfileranno i carri nel prossimo anno: si inizia il 9 febbraio che è un sabato, per proseguire domenica 17 e sabato 23 febbraio, poi ancora domenica 3 e martedì 5 marzo.

Nel 2020, invece, i corsi saranno tutti nel mese di febbraio: sabato 1 febbraio, domenica 9, sabato 15, domenica 23 e martedì 25 febbraio.