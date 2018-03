Carnevale: Comieco lancia una sfida: “carta oggi, carri domani”

VIAREGGIO – Conclusa la tradizionale manifestazione che anche nell’edizione 2018 ha visto sfilare maschere e carri in cartapesta: per realizzarli, solo quest’ anno sono stati utilizzati oltre 100.000 kg di carta

Viareggio, 11 marzo 2018 – Comieco – Consorzio nazionale per il Recupero e il Riciclo di carta e cartone – invita tutti i cittadini di Viareggio a contribuire ad una speciale raccolta di giornali: una preziosa banca della carta che contribuirà a creare quelle magnifiche opere artistiche che ogni anno, a Carnevale, prendono vita grazie al riciclo della carta e sfilano per le vie cittadine.

Con l’accordo stipulato con la Fondazione Carnevale di Viareggio, Comieco chiede di contribuire all’edizione 2019 della manifestazione attraverso un semplice gesto di senso civico: raccogliere in modo differenziato più carta di quotidiani utilizzando i 200 raccoglitori salvacarta posizionati all’interno della Cittadella del Carnevale e in altri luoghi della città.

Le tonnellate di carta raccolte nell’arco dell’intero anno saranno trasformate e manipolate dagli artigiani che daranno vita agli spettacolari carri che sfileranno nell’edizione 2019 grazie all’uso della cartapesta.

Solo nell’edizione 2018 sono stati impiegati 45.000 kg di carta per creare 9 carri allegorici di prima categoria che superavano i 20 metri di altezza, 15.000 kg per i 5 carri di seconda categoria, 800 kg per ciascuna mascherata di gruppo (quest’anno 9) e 100 kg per le 9 maschere singole, che hanno partecipato al Carnevale. Un totale di oltre 100 tonnellate di carta, che, sapientemente impastate dagli artigiani con colla naturale (acqua e farina) hanno dato vita alla cartapesta, materiale unico perché semplice e di recupero, che rende il Carnevale di Viareggio il più grande spettacolo al mondo nel suo genere.

<<Da 145 anni il Carnevale di Viareggio fonda le sue radici su uno dei più antichi esempi di economia circolare grazie al recupero della carta con la tecnica della cartapesta. Un esempio di come la carta, lavorata e trasformata, possa vivere una seconda vita nuova, inedita, diventando persino opera d’arte, prima di proseguire il suo viaggio verso il riciclo – racconta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco -. L’Italia ha un’eccellente tradizione artistica strettamente connessa all’industria del riciclo di carta e cartone: grazie anche allo sviluppo della raccolta differenziata e a Comieco che da oltre 30 anni ne sostiene e promuove lo sviluppo, il riciclo di carta e cartone rappresenta un’eccellenza del nostro Paese: ogni minuto, in Italia, vengono riciclate 10 tonnellate di materiale cellulosico che rientrano così nel processo produttivo e rinascono sotto molteplici forme”.

<<Siamo felici che Comieco – dichiara la presidente della Fondazione Marialina Marcucci – con questo progetto abbia raccolto l’appello della Fondazione e dei suoi maestri per una necessità che ogni anno si fa sempre più stringente! La raccolta dei quotidiani è essenziale al futuro del Carnevale di Viareggio e alla sua tradizionale lavorazione della cartapesta. Cogliamo l’occasione per ringraziare, insieme a Comieco per questa nuova partnership, i tanti cittadini viareggini che da sempre aiutano il Carnevale nella raccolta e che da quest’anno verrà agevolata grazie ai contenitori “di vicinanza” organizzati per noi dal Consorzio Comieco. La Fondazione si augura che questo progetto sia il segno di una ritrovata collaborazione con un Ente, Comieco appunto, che tanta soddisfazione dette al Carnevale negli anni passati>>.

L’accordo tra Comieco e la Fondazione si inserisce in un’iniziativa più ampia promossa da Comieco con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente: il Mese del Riciclo di Carta e Cartone, una campagna nazionale lungo tutto marzo per sensibilizzare e informare i cittadini sui temi dell’importanza della raccolta differenziata di carta e cartone, del loro riciclo e del loro riutilizzo negli ambiti della vita quotidiana, artistica e culturale.

Partner del progetto:

Il Mese del Riciclo di Carta e Cartone è organizzato da Comieco, in collaborazione con la Federazione della Filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici, Unirima e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sul sito comieco.org il calendario degli eventi in programma.