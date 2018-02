Carneval Fortebambino 2018: grande festa alla Capannina di Franceschi

FORTE DEI MARMI – Si è concluso domenica 25 Febbraio l’ultimo appuntamento dedicato al Carneval Fortebambino 2018 con una festa all’insegna della musica, della tradizione e del divertimento presso la “Capannina di Franceschi”. E non si poteva scegliere location migliore per celebrare un Carnevale ispirato alla storia e alle tradizioni di Forte dei Marmi che ha saputo riunire adulti e bambini in un unico clima di allegria e spensieratezza. L’evento di ieri è stato, infatti, dedicato alle mascherate di gruppo di grandi e piccoli che, attraverso travestimenti personalizzati e originali, hanno portato sul palco del più famoso locale della Versilia un proprio modo di interpretare il Carnevale e, soprattutto, la “fortemarminità”. Band musicali anni ottanta, ballerine orientali, pescatori, sub, sirene e pirati si sono esibiti di fronte ad una giuria qualificata che ha premiato le mascherate migliori con statuette in cartapesta del Pierrot Giallo, simbolo della tradizione carnevalesca di Forte dei Marmi, appositamente realizzate dall’artista Antonio Palumbo. Anche la cartapesta, infatti, è stata protagonista di questa edizione del Carneval Fortebambino: visto il grande successo dei laboratori settimanali per gli alunni delle scuole di Forte dei Marmi, alla Capannina è stato allestito uno spazio tutto dedicato alla creatività dove i bambini, con l’aiuto di maestri esperti di cartapesta, hanno realizzato oggetti unici, importanti ricordi personalizzati di questo magico Carnevale.

Magico, perché grazie alla simpatia e alla vitalità degli animatori dell’Associazione “Il Mandala”, per i bambini la Capannina ieri si è trasformata nel mondo incantato di Topolino, in quello orientale del Genio della Lampada, nel regno acquatico di Ariel e in quello piratesco di Capitan Uncino. Magico anche per gli adulti, che nel clima carnevalesco hanno potuto esprimere la propria creatività realizzando mascherate originali, partecipando ai laboratori di cartapesta con i propri figli e ballando sulle note delle canzoni scritte e composte ispirandosi ai carnevali della tradizione fortemarmina, vere colonne sonore del Carneval Fortebambino 2018. La musica e la tradizione sono state infatti protagoniste indiscusse. Il testo di ogni canzone è stato ripreso dai temi dei carnevali storici del nostro paese e riproposto in forma ritmata e divertente per i bambini che hanno avuto modo di impararle ed esibirsi sul palco in Piazza Garibaldi, sabato 10 Febbraio, durante la prima festa di Carnevale. Le canzoni di questo Carnevale ne rappresentano lo spirito: il legame tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. E innovativa, quest’anno, è stata anche l’importante collaborazione con il Carnevale di Viareggio: la Fondazione ha infatti fornito al Comune di Forte dei Marmi i bellissimi mascheroni che hanno addobbato la Piazza del Fortino in occasione della prima festa e ha inviato le maestranze della cartapesta per i laboratori dedicati ai bambini. Per la prima volta, inoltre, la Banda Marinara di Forte dei Marmi ha sfilato lungo tutto il quarto corso mascherato di Viareggio durante la diretta RAI, un importante passo avanti per promuovere le tradizioni del nostro paese.



La collaborazione è stata, infatti, la base per il progetto del Carneval Fortebambino 2018, ideato con grande competenza dall’Associazione “Il Mandala” che, dall’allestimento all’organizzazione, ha curato ogni minimo dettaglio trasformando ogni appuntamento in una festa unica. Molte sono state le novità, tanti gli eventi e grande l’impegno e il lavoro di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto in un clima di cooperazione e amicizia e in un comune interesse per offrire alla cittadinanza quello spirito carnevalesco fatto di divertimento, musica, colori e spensieratezza.



<<L’entusiasmo dei numerosi adulti e bambini che hanno preso parte al Carneval Fortebambino 2018 è per me motivo di orgoglio e soddisfazione – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Corallo -. La concreta collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, unita alla sincera passione dimostrata nell’organizzare un evento che ha animato il paese, hanno fatto emergere l’identità fortemarmina. Ringrazio tutti i partecipanti e coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa edizione del carnevale, che ha tracciato la via da percorrere per gli anni a venire>>.

Il lavoro di gruppo è stato indispensabile per la buona riuscita del Carneval Fortebambino 2018 e per affrontare, insieme, le normali difficoltà che si possono incontrare nella realizzazione di un progetto, prime fra tutte, il tempo. Ma a Carnevale ogni scherzo vale, anche quello meteorologico, l’importante è riderci su!