Carmassi e Grossi rispondono a Barsanti sulle molestie sessuali

LUCCA – Non possiamo che rispondere così alla polemica sollevata dal Consigliere Barsanti che strumentalizza le molestie sessuali denunciate in questi giorni per attaccare le donne da anni impegnate a chiedere pari opportunità reali per le donne e a contrastare la violenza sulle donne.

Noi, che sappiamo cosa vuol dire dovere sempre fare attenzione a chi ci cammina dietro, noi che ci siano confrontate con le donne, talvolta amiche, alle prese con uomini violenti, noi che siamo stufe di sentire dire che, si sa, l’uomo è cacciatore, diciamo: No caro Barsanti!

La violenza sulle donne la respingiamo tutta come frutto di un concetto di possesso che maschi di diversa età, cultura e provenienza geografica pretendono di esercitare impunemente ogni giorno, fino ad arrogarsi il diritto di togliere la vita come atto finale che nega libertà di autodeterminazione della donna stessa.

No caro Barsanti! Non ti consentiamo di darci lezioni sulle cose per cui ci dobbiamo battere, non ti consentiamo di stabilire cosa è serio o è stupido in base alla tua scala di valori

No caro Barsanti! Non le vogliamo le tue ronde perché pensiamo che debbano essere le forze dell’ordine a garantire sicurezza, e sappiamo anche che non possiamo e non vogliamo viaggiare con la scorta e non vogliamo e non possiamo avere la scorta dentro casa dove ogni statistica ci dice hanno incontrato il loro carnefice tre donne su quattro tra le vittime di femminicidio. Forse tutti i padri di famiglia sono mostri stupratori assassini, per usare la tua stessa logica?

No caro Barsanti! Non ti lasceremo fare la tua campagna elettorale razzista sui nostri corpi e sulle nostre vite.

Noi esprimiamo solidarietà a queste donne che hanno provato paura per la loro incolumità e ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso in questo come in tutti gli altri casi e rinnoviamo l’appello a non sottovalutare e denunciare sempre le molestie sessuali, anche se da mesi piovono critiche sulle donne che hanno iniziato a ribellarsi ai contesti in cui molestie e prestazioni sessuali sembravano ormai un pedaggio necessario per lavorare

Cecilia Carmassi

Daniela Grossi