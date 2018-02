Carmassi e Baccelli (LeU) rispondono a Mallegni su tasse e ‘flat tax’

LUCCA – «Rispondendo a un nostro intervento, Massimo Mallegni ci accusa di non essere informati, perché sosteniamo che la “Flat Tax” proposta dal centrodestra è incostituzionale», così replicano di candidati al Senato Luca Baccelli e alla camera Cecilia Carmassi.

«Forse dovrebbe essere lui a informarsi meglio sul significato corrente delle parole, quando sostiene che il criterio della progressività sarebbe garantito dall’innalzamento dell’area esente a 12mila euro annui: altro che progressività, si tratta piuttosto di un unico scalino al di sopra del quale tutti sarebbero messi sullo stesso piano (fare parti uguali fra disuguali, sosteneva don Milani, è la più grande ingiustizia). Liberi e Uguali propone il contrario: ridurre le aliquote più basse e aumentare il numero di fasce di reddito in modo che davvero via via che si ha di più si contribuisca in modo proporzionalmente superiore, perché un euro non ha lo stesso valore per un ricco e per un povero. Mallegni aggiunge che il centrodestra ha dimostrato e spiegato come individuerà le coperture: abbiamo provato a controllare sul programma e francamente non siamo riusciti a trovarle. Nel frattempo Il Sole 24 ore ha evidenziato che la proposta di Forza Italia non farebbe risparmiare niente a un contribuente con due figli piccoli e 15.000 euro di reddito, farebbe risparmiare 4.370 euro se avesse 35.000 di reddito e 26.850 euro se ne avesse 150.000; la proposta di LeU farebbe risparmiare rispettivamente 2.713 e 2.341 euro nei due casi di reddito più basso e chiederebbe 2.341 in più nel terzo caso».

Continuano i due candidati di Liberi e Uguali: «Mallegni dovrebbe piuttosto accusarci di mancanza di fede, perché al dogma secondo cui l’elusione e l’evasione non sarà più conveniente per nessuno. Il gettito per le casse degli stato sarà maggiore” proprio non crediamo. Infine ci garantisce che la Flat Tax al 23% converrà anche a noi. Forse gli esponenti del centrodestra sono abituati a ragionare in termini di vantaggi personali ma per noi l’interesse di ognuno non può che coincidere con quello che è giusto per il Paese a cominciare da una distribuzione progressiva del carico fiscale e da una lotta seria all’evasione. In un paese come l’Italia dove l’80% dell’Irpef arriva da lavoratori dipendenti e pensionati, il taglio delle tasse ai ricchi , nonostante quello che ci racconta Mallegni, porterebbe ad un ulteriore smantellamento dello Stato sociale, dalla sanità alla scuola pubblica, ai sostegni alle persone in difficoltà . Il che significherebbe per la maggior parte delle persone, ad esempio, non poter accedere a farmaci salvavita o a cure costose. E, per tutti, vivere in una società ancora più disgregata e incattivita.

Luca Baccelli, candidato di Liberi e Uguali al Senato

Cecilia Carmassi, candidata di Liberi e Uguali alla Camera