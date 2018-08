Carl Brave x Franco126 giovedì di scena a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Imperdibile concerto con Carl Brave x Franco 126 a Villa Bertelli. L’appuntamento è giovedì 16 agosto alle 21.30, dove la giovane coppia romana presenterà una performance ricca di sorprese. Il loro album d’esordio “Polaroid” ha conquistato il pubblico con velocità istantanea. Decretato disco del 2017 da Rolling Stone e certificato disco d’oro, ha sancito un successo che si è tradotto in veri e propri bagli di folla durante i concerti. Ad accompagnarli dal vivo una “big band”, sempre più solida e abile nel vestire i brani dei “due fiori cresciuti in mezzo ai sanpietrini” di un sound ancora più denso e grondante groove.

Sullo sfondo della loro musica, c’è sempre Roma, a “scattare” però non c’è una macchina fotografica, ma lo sguardo sincero di Carl Brave e Franco126, prima amici che musicisti, prima per strada che in studio. Nelle loro canzoni la città eterna esce dalla solita retorica in cui è intrappolata nell’immaginario collettivo, per vestire i panni di una metropoli contemporanea, cosmopolita, carica di contraddizioni e per questo ancor più poetica. Pezzi scritti e prodotti in una mansarda trasteverina e poi pubblicati su youtube di getto, spinti dall’urgenza di dire e fare, immagini lampo della vita di tutti i giorni, piccoli dettagli e situazioni tra le cui trame si annida la magia del quotidiano. Dal web la risposta è stata immediata, consacrandoli i nuovi idoli del grande pubblico giovane.

Biglietti al botteghino di Villa Bertelli oppure online su http://bit.ly/BigliettiVillaBertelli