Caravaggio e la grande arte al cinema al ‘Centrale’ il 27 e 28 marzo

LUCCA – Nell’ambito degli appuntamenti infrasettimanali con gli Special Event torna al cinema Centrale di Lucca “Caravaggio – l’anima e il sangue”, grande titolo della rassegna LA GRANDE ARTE AL CINEMA 2017-2018. Dopo il grande successo ottenuto a fine febbraio, vi aspetta con due giorni di repliche il 27 e 28 marzo.

Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, uno degli artisti più controversi e amati al mondo, è il protagonista di questo film dove, attraverso un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista è vissuto e quelli in cui oggi si costudiscono alcune tra le sue opere più note, viene rappresentato in tutta la sua genialità e sregolatezza, tra luci e ombre che lo contraddistinguono e gli hanno permesso di generare opere sublimi. La voce dell’io interiore di Caravaggio è affidata a Manuel Agnelli, front man degli Afterhours, artista multiforme e di grande talento, rivoluzionario e originale. Anche dal punto di vista tecnico hanno utilizzato formati che determinano un’immagine che ricorda quella di una tela e che permette di percepire le singole pennellate e dettagli non visibili a occhio nudo.

Una grandissima esperienza cinematografica arricchita dall’intervento di critici d’arte che ancor più in profondità ci accompagnano nella vita di questo grande artista attraverso le sue opere.

