Carabinieri forestali: entro luglio apre il nuovo presidio a San Leonardo in Treponzio

CAPANNORI – Saranno completati entro la fine del mese di luglio i lavori di riqualificazione dell’ex circoscrizione di San Leonardo in Treponzio in via di Sottomonte, che ospiterà il presidio del Comando Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri. Le opere, dal costo complessivo di circa 40 mila euro a carico del Comune di Capannori, hanno preso il via da alcuni giorni.

«Si sta per concretizzare un’operazione molto importante per il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nella zona sud del comune – dichiara il sindaco, Luca Menesini -. Si tratta di una parte del territorio su cui il nostro interesse è particolarmente alto dato che nei mesi più caldi dell’anno, come purtroppo è già avvenuto la scorsa settimana, è spesso colpita da incendi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e l’ambiente circostante. La presenza di un presidio dei Carabinieri Forestali avrà quindi una ricaduta positiva. Rinnovo il ringraziamento al colonnello Raffaella Pettinà, comandante provinciale dei Carabinieri Forestali, per la fattiva collaborazione».

I Carabinieri Forestali saranno ospitati al primo piano dell’ex circoscrizione, che continuerà ad accogliere lo sportello al cittadino zona sud e le associazioni. I lavori riguarderanno gli impianti elettrico e idrico-sanitario. Sarà inoltre rifatto il bagno e si provvederà all’imbiancatura completa di tutto il piano e del vano scala. È prevista anche la sostituzione delle porte interne e la realizzazione di una nuova entrata al locale che sarà adibito a ufficio. L’ingresso, infine, sarà dotato di un cancello estensibile.

L’accordo per spostare il presidio a San Leonardo in Treponzio era stato raggiunto nei mesi scorsi, recependo anche le esigenze dei cittadini della zona sud. L’operazione rientra in un complessivo piano di rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine promosso grazie anche all’amministrazione comunale che, fra l’altro, sta interessando la ristrutturazione da parte di un privato dell’immobile dei Carabinieri di Pieve di Compito.