Carabinieri: Due arresti a Fornaci di Barga per detenzione e spaccio di stupefacenti

BARGA – In manette per spaccio due giovani di Barga. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri di Barga, in collaborazione con i militari delle stazioni di Borgo a Mozzano e di Fornaci di Barga, al termine di un’indagine incentrata sul fenomeno di spaccio di stupefacenti.

L’arresto è arrivato nella tarda mattinata di ieri (4 gennaio), nella casa dove vivevano i due giovani: una ragazza di 19 anni, studentessa e un ragazzo di 21 anni, disoccupato, tutti e due residenti a Fornaci di Barga e già noti alle forze dell’ordine.

Nella casa – di proprietà della ragazza – e più precisamente nella stanza da letto, i carabinieri hanno trovato un beauty case all’interno del quale erano nascosti 53 grammi di hashish, una bilancina di precisione, vario materiale utile per confezionare le dosi di stupefacenti, un coltello usato per tagliare la droga e 1480 euro in contanti, in banconote di vario taglio che, secondo gli investigatori, è probabile sia provento dell’attività di spaccio.

Tutto quello che è stato trovato in casa della ragazza è stato posto sotto sequestro e i due sono stati arrestati in flagranza di reato. Il pm titolare dell’indagine ha disposto che i due restassero agli arresti domiciliari nella casa di Fornaci, in attesa dell’udienza di convalida.

Al termine di tale udienza, celebrata questa mattina, sono stati richiesti i termini a difesa e la data del dibattimento è stata fissata dal giudice per il 9 febbraio. Il giudice ha anche disposto che i due imputati abbiano l’obbligo giornaliero di presentazione alla stazione dei carabinieri di Fornaci di Barga.