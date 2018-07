Capretta sperduta a San Quirico di Moriano trova rifugio grazie all’Anpana al rifugio ‘Fiocco di Luna’

LUCCA – È rimasta sbigottita, in questo afoso pomeriggio di lunedì, la famiglia di San Quirico di Moriano che ha trovato nel proprio giardino una piccola capretta arrivata chissà da dove e, soprattutto, finita lì in chissà quale modo visto che la proprietà è perfettamente recintata.

«Sicuramente è stata gettata lì da qualcuno – afferma la signora che l’ha trovata – impossibile altrimenti entrare nell’ampio giardino con recinto e senza alcun foro nella recinzione».

La piccola capretta era magrissima, sporca e con degli zoccoli in pessime condizioni come se avesse camminato chissà per quanto. Anche se visibilmente impaurita, la famiglia ha cercato di avvicinarsi alla piccola e ha provato a sfamarla ma senza successo.

Sono così stati informati i volontari dell’Anpana che hanno organizzato il recupero previa autorizzazione del Sindaco – responsabile in questi casi dell’animale ritrovato – che lo ha affidato al Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna Onlus a Monte San Quirico.

Nel rifugio, infatti, si trovano animali della fattoria provenienti da situazioni di malgoverno, maltrattamento, affidi da istituzioni (come in questo caso) o da cittadini. Anche in questa situazione la sinergia tra Anpana e Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna ha funzionato permettendo di recuperare questa capretta e di assegnarla ad una struttura, il Piccolo Rifugio appunto, che si occuperà, con propri veterinari e volontari, di curarlo e rimetterlo in forze per convivere (salvo ritrovamento del proprietario) spensieratamente con gli altri 50 “animali della fattoria” (capre, pecore, conigli, galli, papere, galline, asino, mucca, cavie) che vi sono ospitati.