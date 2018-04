Capo Plaza arriva allo Sky Stone & Songs per presentare ’20’ e incontrare i fans

LUCCA – Il suo primo album si chiama ‘20’, come il giorno in cui è nato (il 20 aprile), come il giorno in cui è uscito (sempre 20 aprile) e come gli anni che ha compiuto, 20 appunto. E’ Capo Plaza, rapper rivelazione del panorama italiano, che arriva allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone per incontrare i suoi fans e presentare il disco lunedì 23 aprile a partire dalle 15.

Capo Plaza (all’anagrafe Luca D’Orso) è un giovane rapper salernitano, tra i più ricercati nel mondo dell’hip hop italiano: ha collaborato infatti con nomi importanti, quali, su tutti Dargen D’Amico ed è reduce dal successo del singolo ‘Giovane Fuoriclasse’ nonché dal duetto con Emis Killa nella canzone ‘Serio’. L’album è composto da 14 tracce che si muovono nell’ambito della ‘Trap’: un lavoro molto atteso sia dai fans sia perché al suo interno vede dei featuring molto importanti quali quelli di Ghali, di Sfera Ebbasta e la collaborazione con un altro rapper di cui si sentirà molto parlare DrefGold. Tra i produttori che annovera in questo disco, c’è anche Charlie Charles, collaboratore ‘storico’ di Sfera Ebbasta e che è al momento uno dei più quotati producer italiani.

E, ieri, per festeggiare compleanno e uscita del disco, sulla sua pagina Facebook ha scritto un post nel quale traspare la sua natura e la sua umanità: «Ti amo mamma, ti amo papà, ti amo Erika – ha scritto –. Grazie ad Ava, al mio fianco in questo progetto. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio e sapevamo di potercela fare, eravamo due ragazzi con un semplice studio e un sacco di idee. Ti vogio bene fratello per quello che hai fatto per me, non lo scorderò mai. Grazie a tutti i miei amici, in particolare a Mauro, Alessandro, Peppe, Lollo e Bruno che hanno sempre creduto in me e mi hanno sempre rialzato da terra. Chi mi conosce sa cosa significa per me questo disco, chi mi conosce sa che c’è la mia vita in questo progetto, questo disco è la nostra Rivincita. Un ringraziamento a Sto Records che mi ha aiutato a crescere e a migliorarmi sempre di più. A Ghali, Antonio, Amed, Ruth e a tutto il team, nessuno se lo aspettava eppure siamo qui. Questo è ‘20’, questo sono io, questo disco è per la mia città, per il mio quartiere, per la mia gente. Per andare lontano bisogna ricordarsi da dove si viene. Salerno per sempre con me. Questo è solo l’inizio».

Maggiori informazioni su www.skystoneandsongs.it