Capezzoli (PeV): ‘Bene la politica dei rifiuti di Capannori’

LUCCA – Il Comune di Capannori stanzia 15 mila euro contro gli abbandoni di eternit e materiali pericolosi. Se uno perlustra un pò il nostro territorio, spiega Domenico Capezzoli Responsabile di Progressisti e Valori, ancora oggi ci sono molte stalle con tetto di eternit ma il problema è lo smaltimento. Questo materiale è molto pericoloso e nocivo, perché è presente l’amianto. Il Comune ha deciso: di attivare un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuto e per cercare di debellare questo spregevole fenomeno.

«La presenza incustodita di questi rifiuti – si legge nella determina comunale – costituisce un pericolo per l’igiene e la salute pubblica, nonché un pregiudizio al decoro e alla pulizia dei luoghi. Per cui risulta necessario dover procedere alla loro sollecita rimozione e al loro smaltimento».

Per poter svolgere l’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali c’è bisogno di un’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, e occorre essere dotati di attrezzature specifiche che devono essere autorizzate per operare nel rispetto delle normative.

Progressisti e Valori continua Capezzoli, concorda l’accordo fatto dal Comune, Ascit e agenti della polizia municipale di costituire tutti insieme una squadra che ha il compito di individuare i luoghi degli abbandoni e, magari, riuscire a risalire dagli stessi rifiuti agli autori.

Grazie alla collaborazione dei cittadini, che potranno chiedere l’intervento degli operatori inviando un messaggio WhatsApp al numero 348 6001346 fornendo quante informazioni più possibili, compresa la posizione.

Nel giro di 24 ore la richiesta sarà poi presa in carico. Nel 2017 sono state oltre 700 le segnalazioni dei cittadini, e in qualche caso si è arrivati anche a trovare il responsabile (le sanzioni previste dal Comune possono arrivare fino a 500 euro).

Domenico Capezzoli

Progressisti e Valori