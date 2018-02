Capannori: prosegue l’iniziativa ‘Oasi aperta’, organizzata con il Wwf

CAPANNORI – Prosegue l’iniziativa ‘Oasi aperta’ promossa da Comune di Capannori e Wwf Alta Toscana onlus che prevede visite guidate all’Oasi Wwf ‘Bosco del Bottaccio’ per permettere a tutti di scoprire questa bella area naturalistica. La prossima visita guidata è in programma domenica 18 febbraio con inizio alle ore 11.

Le visite guidate si svolgeranno ogni domenica fino al prossimo 13 maggio (fino al 25 marzo con inizio alle ore 11 e dal 1° aprile al 13 maggio alle ore 11 e alle ore 14.30). L’ingresso è gratuito per i cittadini di Capannori, mentre tutti gli altri pagheranno 3 euro. Visite guidate per fotografi, attività di studio e ricerca possono essere effettuate anche negli altri giorni della settimana.

Per informazioni: Wwf Alta Toscana Onlus: 349 4340393, 349 8542253 boscobottaccio@nullwwf.it, altatosc ana@nullwwf.it, www.capannori- terraditoscana.org, app myCapannori.