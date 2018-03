Capannori: nuovo sportello in comune a tutela degli animali

CAPANNORI – Aperto oggi sabato 17, in Comune all’interno dell’Urp, il nuovo ‘Sportello a quattro zampe per la tutela degli animali”. Un servizio informativo nato grazie ad un patto di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione LAV al quale i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni sugli animali d’affezione e non solo e per fare segnalazioni.

Lo sportello gestito dai volonatri del punto di riferimento di Lucca dell’associazione Lav, fornisce informazioni su randagismo, anagrafe canina, sterilizzazione colonie feline, tutela specie in via di estinzione e accoglie segnalazioni sui maltrattamenti. Dà inoltre informazioni sulle norme per la corretta gestione e tenuta degli animali d’affezione e circa ritrovamenti di fauna selvatica in difficoltà ed esotica per i fini di segnalazione agli organi competenti. Lo sportello fornisce infine anche informazioni circa il servizio di pronto soccorso veterinario presso il canile pubblico. Presenti all’apertura dello sportello l’assessore all’ambiente Matteo Francesconi, la responsabile del punto di riferimento di Lucca dell’associazione Lav, Lucilla Lenzi insieme alle volontarie Luciana Palagi ed Elena Franceschini.

‘Ringrazio l’associazione LAV che si è resa disponibile a svolgere questo servizio a titolo volontario – afferma l’assessore all’ambiente, Matteo Francesconi – . Un servizio molto utile a tutela degli animali da affezione e non solo, che credo sia utile per tutti quei cittadini che necessitano di ricevere informazioni a 360 gradi sul mondo animale, dalle adozioni alle sterilizzazioni, o che vogliono segnalare maltrattamenti. Un nuovo punto di riferimento per tutti coloro che amano gli amici a quattro zampe”

Lo sportello è aperto il sabato dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni 339 7017135, 333 8981728.