Capannori: ecco come fare per ottenere la tessera elettorale

CAPANNORI – In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune di Capannori potenzia l’orario di apertura degli uffici in piazza Aldo Moro per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità. Inoltre al fine di migliorare l’efficienza saranno creati tre distinti percorsi, a ognuno dei quali sarà associato a un colore diverso, a seconda dei servizi richiesti.

Per il rilascio delle tessere elettorali per i diciottenni, i nuovi residenti, quelle mai ritirate o i duplicati per smarrimento ci si potrà rivolgere all’ufficio elettorale (percorso rosso) da lunedì 26 febbraio a sabato 3 marzo dalle ore 8 alle 18 e domenica 4 marzo dalle ore 7 alle 23.

Per i rinnovi delle tessere elettorali l’ufficio di riferimento sarà l’anagrafe (percorso giallo) con gli stessi orari del percorso rosso.

Per il rilascio delle carte di identità, oltre al normale orario di ufficio settimanale, l’Urp (percorso blu) effettuerà l’apertura straordinaria venerdì 2 marzo dalle 15 alle 18, sabato 3 marzo dalle 8.45 alle 18 e domenica 4 marzo dalle ore 7 alle 23.