Capannori: due squadre a lavoro per potenziare il “Cantoniere di paese”

CAPANNORI – A partire da gennaio l’amministrazione Menesini potenzierà ulteriormente il servizio del ‘Cantoniere di paese’. Grazie all’investimento di nuove risorse da parte dell’amministrazione comunale saranno infatti create due squadre di cantonieri, una per la zona centro nord ed una per quella centro sud che andranno ad integrare l’attività svolta dai cantioneri del Comune. Oltre alle opere di manutenzione di loro competenza le due squadre andranno anche a fare opera di vigilanza del territorio individuando e segnalando all’ente problematiche riguardanti viabilità e sicurezza anche se non di specifica competenza di questo servizio.



Questo servizio è ormai diventato punto di riferimento per i cittadini capannoresi che vi si rivolgono quotidianamente per trovare soluzioni a problemi che riguardano la cura del territorio ricevendo risposte certe e veloci. A dirlo non sono sensazioni, bensì un’apposita customer satisfaction che il Comune ha fatto svolgere per comprendere se uno dei servizi di punta dell’amministrazione Menesini stava soddisfacendo i cittadini e quali cambiamenti apportare per migliorarlo. L’indagine, condotta fra i cittadini che hanno utilizzato il servizio, ha fatto emergere un quadro di buon apprezzamento, dove il 70 per cento di chi ha richiesto l’intervento del cantoniere di paese lo ritiene un servizio positivo e il 67 per cento lo dichiara un servizio utile per semplificare il rapporto fra cittadino e Comune. Per quanto riguarda le tipologie di intervento, invece, il 91 per cento degli intervistati dice di apprezzare il ripristino della pubblica illuminazione, il 72 per cento la manutenzione e cura stradale, il 68 per cento la rimozione dei rifiuti abbandonati, il 63 per cento la cura del verde pubblico, il 60 per cento il taglio dell’erba e il 54 per cento per la pulizia delle zanelle e cigli stradali. Da ricordare, inoltre, che secondo la media annuale il Cantoniere di paese è in grado di soddisfare circa il 97% delle richieste ricevute.

<<Il ‘Cantoniere di paese’ è un servizio già oggi molto efficiente ed apprezzato dai nostri cittadini che ogni giorno vi si rivolgono per segnalare e chiedere soluzione a criticità relative alla cura del territorio – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. E’ infatti un servizio che dà sempre un riscontro all’utente, informandolo sulla tipologia dell’intervento richiesto e sui tempi previsti per lo svolgimento dei lavori, garantendo la presa in carico della criticità e la trasparenza sull’iter per la sua soluzione.

Alla luce delle crescenti richieste di intervento e per la vastità del nostro territorio abbiamo deciso di potenziare ulteriormente il servizio per dare risposte sempre più certe e tempestive alla cittadinanza e migliorare ancora di più il decoro delle nostre frazioni>>.

I compiti del cantoniere di paese sono vari: lavori di ordinaria manutenzione delle strade comunali, parchi e aree a verde, rotonde, marciapiedi, parcheggi pubblici, piazze; taglio dell’erba dei cigli stradali; ripristino delle buche sul manto stradale in asfalto e sulle banchine; pulizia delle zanelle, delle griglie, delle caditoie, delle chiaviche e delle tubazioni stradali; lavori di regimazione delle acque e altre opere necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque stradali; interventi atti ad impedire franamenti o cedimenti dei corpi stradali; pulizia delle fosse di scolo; interventi finalizzati ad eliminare problematiche ed inconvenienti per la circolazione veicolare e pedonale al fine di garantire necessarie condizioni di sicurezza; installazione e ripristino della segnaletica verticale stradale’

Lo sportello del ‘Cantoniere di paese’ è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ha sede all’Urp del Comune ed è raggiungibile anche tramite cellulare (335.1397378) nella stessa fascia oraria o via email all’indirizzo cantonieredipaese@nullcomune.capannori.lu.it.