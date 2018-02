Capannori dichiara guerra alle slot machine: sconti sui rifiuti per i locali che le tolgono

CAPANNORI – Un’azione concreta dell’amministrazione Menesini per contrastare il gioco d’azzardo. Il Comune di Capannori ha infatti deciso di incentivare gli esercizi commerciali del proprio territorio che tolgono i vari apparecchi ‘mangia soldi’ all’interno della propria attività. Il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale prevede infatti una riduzione del 20% della tariffa fissa sui rifiuti per un periodo di tre anni per tutte le utenze non domestiche, soprattutto bar, che dichiarano di aver disinstallato tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro.

Per ottenere lo sconto il soggetto gestore dell’attività deve presentare un’apposita documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) con la quale comunica, sotto la propria responsabilità, di aver dismesso nell’anno in corso tutti gli apparecchi atti al gioco d’azzardo.

«Il gioco d’azzardo, oggi pericolosamente piuttosto diffuso anche a causa del disagio e alle situazioni di povertà che riguardano molte persone, essendo vissuto illusoriamente come una scorciatoia per migliorare le proprie condizioni economiche, è sicuramente un fenomeno da combattere e tenere sotto controllo – sostiene l’assessore all’ambiente, Matteo Francesconi –. Il gioco con vincite in denaro può diventare infatti una piaga sociale, creando dipendenze anche gravi con danni sulla salute dei cittadini e pesanti conseguenze sull’economia delle famiglie. Per questo abbiamo deciso di intervenire con un’azione che contrasti concretamente l’utilizzo di slot machine e vari apparecchi di questo genere prevedendo uno sconto del 20% della tariffa fissa sui rifiuti per quegli esercenti disposti a togliere dalla loro attività questi dispositivi. Auspico che molte attività del nostro territorio si avvalgano di questo incentivo per contribuire a combattere un fenomeno così grave come quello della ludopatia».

La riduzione sulla bolletta dei rifiuti decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da parte dei gestori degli eservizi commerciali, ed avrà una durata di tre anni. La riduzione spettante sarà riconosciuta a conguaglio nelle fatture emesse dal soggetto gestore l’anno successivo.

L’amministrazione comunale di Capannori non è nuova ad iniziative volte a contrastare la ludopatia, avendo già approvato negli anni scorsi un regolamento sulle sale da gioco che ad esempio prevede debbano essere distanti almeno 400 metri da scuole, luoghi di culto, e altri locali destinati all’accoglienza di minorenni per finalità educative o socio-assistenziali.