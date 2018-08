Capannori: da inizio anno elevate quasi 2mila multe per mancata copertura assicurativa e mancata revisione

CAPANNORI – Intensa l’attività svolta dalla polizia municipale di Capannori per il controllo su strada e sul territorio da gennaio scorso ad oggi.

Attività che ha portato ad individuare numerose infrazioni sia per quanto riguarda le violazioni al codice della strada che il settore amministrativo.

Le multe elevate dalla Municipale di Capannori per infrazioni al codice della strada in poco più di sette mesi sono state complessivamente 1.875.

Di queste 321 sono state elevate per mancata revisione del veicolo e 91 per assenza di copertura assicurativa del mezzo. In quest’ultimo caso ciascuna sanzione elevata è stata di 849 euro ed ha previsto anche il sequestro del mezzo. Sempre da gennaio ad oggi 6 automobilisti sono stati trovati a circolare senza patente di guida e in questo caso la multa è ammontata a 5.000 euro.

I controlli su strada della polizia municipale capannorese si sono concentrati soprattutto sulle arterie di grande scorrimento del territorio e in particolare su Viale Europa dove sono state elevate 260 multe che hanno interessato nella stragrande maggioranza dei casi mezzi pesanti che non hanno rispettato l’ordinanza che dispone il divieto di circolazione su questa importante viabilità in determinati orari.

Per quanto riguarda il settore amministrativo le sanzioni emesse sono complessivamente 80, di cui 23 per abbandono di rifiuti e le rimanenti per il mancato rispetto del divieto di accensioni di fuochi all’aperto e per violazioni che hanno riguardato attività commerciali.

«L’attività di controllo della polizia municipale si svolge a 360° gradi sul territorio dando importanti risultati sia per quanto riguarda la sicurezza stradale che, più in generale, la sicurezza dei cittadini – spiega l’assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè – visto che soprattutto durante il servizio notturno le pattuglie vigilano nelle varie frazioni svolgendo un’azione deterrente nei confronti dei malintenzionati a cui si affiancano le varie misure messe in campo in collaborazione con i cittadini come il controllo di vicinato e “Whatsappiamo sicurezza”. Importante anche l’attività contro i reati ambientali soprattutto relativamente all’abbandono dei rifiuti che vede anche in questo caso la collaborazione dei cittadini grazie al servizio ‘Acchiapparifiuti”. Per quanto riguarda la sicurezza stradale mi preme ricordare l’importante campagna di informazione recentemente promossa dalla nostra amministrazione con la quale si vogliono educare i cittadini ad un maggiore rispetto delle principali regole previste dal codice della strada».