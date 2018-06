Capannori chiede 15 milioni di euro al Miur per ristrutturare 18 scuole del territorio

CAPANNORI – Sono complessivamente 18 le scuole del territorio comunale per le quali l’amministrazione Menesini presenterà alla Regione Toscana altrettanti progetti relativi a lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico-sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, affinché siano inseriti nel Piano Triennale dell’edilizia scolastica 2018-2020 con la possibilità di essere finanziati da parte del Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) attraverso i mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti).

Le scuole interessate sono: asilo nido di Capannori, scuola per l’infanzia di Camigliano, scuola per l’infanzia di San Leonardo in Treponzio, scuola per l’infanzia di Colognora di Compito, scuola per l’infanzia di Capannori, scuola per l’infanzia di Badia di Cantignano, scuola per l’infanzia di Castelvecchio di Compito, scuola primaria di Segromigno in Monte, scuola primaria di Massa Macinaia, scuola primaria di San Colombano, scuola primaria di San Ginese di Compito, scuola primaria di Camigliano, scuola primaria di Pieve San Paolo, scuola primaria di Colle di Compito, scuola secondaria di primo grado di Camigliano, scuola secondaria di primo grado di Capannori, scuola secondaria di primo grado di Lammari, scuola secondaria di primo grado di S.Leonardo in Treponzio

I fondi richiesti dall’amministrazione comunale ammontano complessivamente a oltre 15 milioni di euro.

«Rendere le nostre scuole più belle, efficienti e sicure è una vera priorità della nostra amministrazione – afferma l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti –. Il nostro impegno è massimo in questo senso sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di cui le strutture scolastiche necessitano, sia per quando riguarda una progettazione di interventi più significativi e a lungo termine. Per questo ci siamo attivati investendo importanti risorse per la progettazione di lavori di maggiore entità al fine di reperire i finanziamenti necessari alla loro realizzazione».

Recentemente il Comune ha ottenuto finanziamenti Miur relativi al piano triennale 2015-2017, per un importo totale di 1 milione 740mila euro, per la realizzazione di lavori relativi al miglioramento sismico e adeguamenti a norma per le scuole primarie di Capannori, Guamo e Segromigno in Piano. Da parte sua l’amministrazione comunale stanzierà per questi interventi 465mila euro.