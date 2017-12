Capannori cerca artisti per la realizzazione del simbolo del “premio città di Capannori”

CAPANNORI – L’amministrazione Menesini ha deciso di affidare all’ingegno e alla creatività degli artisti locali, ma anche del territorio nazionale, la realizzazione del progetto e del modello di manufatto del simbolo del ‘Premio Città di Capannori’.

Una nuova onoreficenza istituita dal Comune dopo il conferimento del titolo di ‘Città’ a Capannori da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che andrà a favore di personalità locali che si siano distinte in ambito culturale, sociale, sportivo, nel mondo dello spettacolo e delle arti ed in altri campi.

Parte da domani, giovedì 28 dicembre, una ‘Call for Artists’ tramite avviso pubblico che resterà aperta fino alle ore 17 del 1 febbraio 2018. La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati e può essere individuale o in gruppo. Il soggetto simbolo del premio dovrà contenere elementi rappresentativi del territorio e della identità storica e culturale del Comune di Capannori.

A decretare il vincitore della ‘Call’, che riceverà un premio in denaro di 1.300 euro, sarà un’apposita commissione. Il sindaco Luca Menesini ha invitato a presiederla l’affermata artista capannorese Emy Petrini, floral designer, che grazie alle sue opere ha portato in alto il nome di Capannori sia in Italia che all’estero.

“Il prossimo marzo ricorrerà un anno dal conferimento a Capannori del titolo di ‘Città’ e vogliamo festeggiare questo prestigioso riconoscimento con un grande evento aperto a tutta la comunità che vedrà come momento centrale la consegna del primo premio ‘Città di Capannori’ – spiega il sindaco Luca Menesini -. Per realizzare il simbolo di questa nuova onoreficenza, che dovrà contenere elementi dell’identità e della storia del nostro comune, abbiamo deciso di fare questa ‘chiamata’ per promuovere la partecipazione di artisti, in modo da poter avere a disposizione varie proposte creative tra le quali individuare quella più rappresentativa dei valori di Capannori”.

La documentazione e il manufatto oggetto della ‘Call’ dovranno essere inviati (sindaco@nullcomune.capannori.lu.it) o consegnati alla Segreteria del Sindaco del Comune di Capannori Piazza Aldo Moro, 1 – Capannori. Per informazioni 0583 428335.

I progetti selezionati saranno resi noti entro 15 giorni dal termine di chiusura dell’open call attraverso la pubblicazione del nome dell’autore o del gruppo in un apposita sezione sul sito www.comune.capannori.lu.it. Successivamente si svolgerà la cerimonia di premiazione.