Capannori cerca 14 rilevatori per il censimento permanente del territorio

CAPANNORI – Pubblicato il bando di selezione per il conferimento di 14 incarichi di rilevatore censuario in occasione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018-2021 dell’Istat. E’ rivolto a chi è interessato a compiere le operazioni che si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. Le domande dovranno essere presentate al Comune di Capannori entro le 13 del 15 giugno 2018 utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.comune.capannori.lu.it.

Tra i requisiti per partecipare alla selezione ci sono la maggiore età e il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il rilevatore avrà un incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale. Sarà corrisposto un compenso in misura proporzionale al numero dei questionari trattati e validati, differenziato per tipologia e modalità di raccolta.

Per la prima volta l’Istat rileverà ogni anno, e non più ogni 10 anni, le principali caratteristiche della popolazione. Il censimento non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse: circa un milione e 400 mila nuclei familiari residenti in 2.800 comuni italiani. La rilevazione 2018 a Capannori riguarderà circa 1000 famiglie.

Solo una parte dei Comuni, circa 1.100, fra cui Capannori, sarà interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante parteciperà una volta ogni quattro anni.

Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate all’Urp del Comune, inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure essere spedite tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@nullcert.legalmail.it.

Per informazioni e approfondimenti contattare l’ufficio U.C.C./statistica ai numeri 0583/428223, 0583/428221 o all’indirizzo email segreteria.dirigenza@nullcomune.capannori.lu.it