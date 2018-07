Capannori: al via il bando per la gestione dei corsi sportivi che partiranno a ottobre

CAPANNORI – Sarà pubblicato domani (martedì) il bando per l’affidamento dei corsi sportivi comunali 2018-2019. Il bando è rivolto ad associazioni, società, circoli, enti e club dilettantistici iscritti al settore sportivo del Forum delle associazioni del Comune di Capannori ad eccezione delle discipline sportive che non vengono proposte da questi soggetti. I corsi saranno suddivisi in due macro aree ‘Benessere psico-fisico’ e ‘Discipline sportive’ e prenderanno il via il prossimo ottobre per poi concludersi a maggio.

Anche la prossima edizione dei corsi sportivi comunali vedrà tante e variegate proposte adatte a tutti, poiché l’amministrazione comunale intende incentivare la presentazione di progetti rivolti a persone diversamente abili, ma anche a cittadini che vivono situazioni di disagio sociale ed economico nella convinzione che tutti debbano avere le stesse opportunità e che lo sport debba favorire, oltre che il benessere, anche la socializzazione.

Al percorso ‘Benessere psicofisico’ appartengono le attività ricreative, ludico-ricreative, estetiche, per il benessere e l’attività fisica adattata (A.F.A.), mentre nel percorso ‘Discipline sportive’ rientrano le attività sportive, le attività equestri e le arti marziali.

Le tariffe di tutti i corsi, ad esclusione di quelli residenziali, saranno comprese tra i 125 e i 160 euro e restano invariate rispetto allo scorso anno.

«Anche per la stagione 2018-2019 i corsi sportivi comunali, che rappresentano un’opportunità importante per promuovere l’attività fisica sul territorio e quindi il benessere psico-fisico delle persone, hanno l’obiettivo di offrire una vasta gamma di attività sportive rivolte ad ogni età e per tutte le esigenze secondo un concetto di sport per tutti – spiega l’assessore allo sport, Serena Frediani -. In particolare per il prossimo anno intendiamo valorizzare i corsi di Attività Fisica Adattata in collaborazione con l’azienda sanitaria locale. Mi preme sottolineare che anche per la prossima edizione dei corsi sportivi abbiamo deciso di puntare principalmente sulla partecipazione delle associazioni sportive del Forum per valorizzare le competenze e l’impegno delle organizzazioni sportive del nostro territorio, che rappresentano una risorsa preziosa per la comunità».

La richiesta per la gestione dei corsi, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando l’apposito schema, allegato al bando. Le richieste, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Capannori, P.zza A. Moro, 1 – 55012 Capannori entro e non oltre il 31 agosto 2018. Per le domande inviate per posta non fa fede il timbro postale. Il bando e il modello della domanda sono reperibili: sul sito internet del Comune di Capannori www.comune.capannori.lu.it (sezione Sport) e all’Ufficio Sport sport @comune.capannori.lu.it. Per informazioni Tel. 0583 – 428429.