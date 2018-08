Caos scuole a Lucca: per il Movimento 5 Stelle la colpa è della Riforma Delrio

FIRENZE – «Entro settembre gli amministratori provinciali di Lucca dovranno trovare un posto a quasi mille studenti e costruire un villaggio scolastico prefabbricato nell’area dell’ex ospedale. Il tutto perché a giugno è stata chiusa la scuola del centro storico, a seguito di alcune verifiche tecniche effettuate sull’immobile. E adesso, in fretta e furia, entro 55 giorni la Provincia dovrà correre ai ripari. È comprensibile che nelle riunioni svolte ultimamente, genitori e docenti siano molto scettici sulle capacità della Provincia di raggiungere questo obiettivo con i pochi mezzi e le scarse risorse che si ritrova. La colpa di tutto questo è da ricercare a monte: la Riforma delle Province di Delrio del 2013. Tale riforma ha mantenuto le Province, prosciugandole però di importanti risorse adeguate alle funzioni previste. La stessa legge ha perfino incrementato le funzioni originarie degli Enti, contemplando il successivo trasferimento di funzioni e personale presso le Regioni. Ne è derivato il caos totale. Non stupisce dunque assistere a scene di assoluta disorganizzazione da parte di amministratori provinciali e di sfrenate corse contro il tempo per tentare di garantire servizi essenziali alla popolazione. Stessa sorte che in questi giorni sta toccando anche alla Provincia di Pistoia: il suo Presidente ha già innalzato bandiera bianca, paventando la dichiarazione di dissesto dell’Ente, ossia il suo fallimento. Queste le conseguenze di disastrosi anni di Governo PD e di presunte riforme. Conseguenze che adesso si palesano nella loro più cruda realtà, andando a colpire – come sempre – i cittadini».

Gabriele Bianchi

Consigliere regionale M5S