Caos anche stamattina al Capolinea della Lam Blu di fronte al San Luca

LUCCA – Stamattina, intorno alle 11 di fronte all’ingresso dell’ospedale c’erano ben 18 auto in sosta vietata, con la navetta del trasporto pubblico urbano che non riusciva a “conquistare” in nessun modo il proprio stallo. A questo punto Leonardo Andreozzi di Filt Cgil, Nicola Da San Martino di Fit Cisl, Cipriano Paolinelli di Ugl Trasporti e David Zullo di Uil Trasporti, non possono più stare a guardare e sono intenzionati a chiedere all’azienda Ctt Nord lo spostamento in via definitiva della fermata dell’Ospedale San Luca.

«Visto il protrarsi della sosta selvaggia presso l’ospedale San Luca – dichiarano i quattro referenti sindacali – e venendo a mancare le principali norme di sicurezza per la salita e la discesa dell’utenza e per il norme svolgimento del servizio di trasporto pubblico, chiedono all’amministrazione comunale e al comando della polizia municipale un pronto intervento per risolvere questa pericolosa anomalia che compromette la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza. Dato che la situazione sì protrae da diversi mesi e dopo aver denunciato più volte il problema sì troveranno costrette in tempi brevissimi a chiedere all’azienda Ctt lo spostamento del capolinea della Lam Blu, dall’ingresso dell’ospedale, alla fermata di via Carlo Piaggia. Consapevoli del disagio che la situazione andrà a creare per l’utenza auspichiamo che il problema venga risolto in tempi brevi».