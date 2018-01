Canzonissima, seconda uscita da sold out

VIAREGGIO – Sold out delle schede voto per il pubblico e classifica a maglie strettissme nella seconda serata di Canzonissima di Carnevale 2018, il concorso di canzoni carnevalesche ideato e organizzato da Renzo Pieraccini, Alessandro Santini, Antonella Ciardiello e Roberto Pezzini con il patrocinio della Fondazione Carnevale di Viareggio, del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e dei Comuni di Camaiore, Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema.

Al Caffè Liberty, fra “I Coriandoli Salmastrosi” di Ilaria Casagrande e “I Rockabilly” capitanati da Umberto Cinquini è sfida serrata fin dalla prima esibizione ed è davvero arduo il lavoro della giuria tercnica, presieduta dal campione di ciclismo Alessandro Petacchi e formata dalla giornalista della Nazione di Viareggio Alice Gugliantini, i Dj Andrea Paci e Salvatore Romani e il maestro di musica Massimiliano Grazzini.

Delle dieci canzoni proposte sul palco, raccolto anche il voto partecipatissimo del pubblico in sala, vengono subito promosse Sapore di Carnevale (Claudio Bini), Magica Viareggio (Lorenzo Ghiselli), Canzoni e Maschere (Daniele Chicca), Nicchio viareggino (Aurora Crauss-Gianmarco Segnani), Che grande idea (Christian Grossi-Sara Lazzarini), Maschereide (Martina Pinto-Miriam Nannucci), Polvere di sole (Alessandro Ferri) e Sulle ali di un gabbiano (Marco Musetti). Al ballottaggio finiscono Fiore d’inverno cantata da Silvia Dati, per “I Coriandoli Salmastrosi” e Delafia con il giovanissimo Pier Francesco Segnani, in forza a “I Rockabilly”.

Verdetto affidato alla giuria popolare, mentre in sala “irrompono” le coreografie della Bc School Dance di Viareggio e le gag di Riccardo Corredi e Antonella Ciardiello, versione fattucchiera: alla fine, Canzonissima di Carnevale continua per il piccolo Pier Francesco.

La serata, ripresa dalle telecamere di NoiTv, sarà in onda venerdì 2 febbraio alle 21 sul canale 10. Il prossimo appuntamento al Liberty, invece, è fissato per giovedì 1° febbraio con una “battle” che promette scintille: “I Savoiardi” di Alessandro Santini contro “I Rockabilly” di Umberto Cinquini. Ingresso gratuito, inizio spettacolo ore 21,15.