Canzonissima 2018: ultimo appuntamento prima della sfida finale

VIAREGGIO – Si chiude giovedì sera, con la sfida fra “I Rockabilly” di Umberto Cinquini e “I Savoiardi” di Alessandro Santini, il girone all’italiana che designerà le 13 finaliste di Canzonissima di Carnevale 2018, il concorso di brani carnevaleschi ideato e organizzato al Caffè Liberty di Viareggio da Renzo Pieraccini, lo stesso Santini, Antonella Ciardiello e Roberto Pezzini con il patrocinio della Fondazione Carnevale, del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e dei Comuni di Camaiore, Massarosa, Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema.

Sette le canzoni che si sfideranno per guadagnare l’accesso alla serata di gala finale, in programma lunedì 19 febbraio: per “I Rockabilly” Che grande idea (Christian Grossi e Sara Lazzarini), Delafia (Pier Francesco Segnani), Maschereide (Martina Pinto e Miriam Nannucci) e Polvere di sole (Alessandro Ferri); rispondono “I Savoiardi” con Ma me la dai la maschera (Massimiliano Farnocchia), Tobino 1924 (Caterina Ferri ft. Dino Mancino) e Spiaggia D’Or (Eleonora Tirrito).

Inizio spettacolo alle 21,15 (ingresso libero) con la possibilità per il pubblico di votare la propria canzone preferita e contribuire così alla definizione della “top 13”, il lotto dei brani finalisti, insieme agli esperti della giuria tecnica convocata per la serata.

Al comando delle operazioni, come di consueto, il binomio Mattia Di Vivona-Federica Michetti. Il sesto (e penultimo) atto di Canzonissima di Carnevale 2018 sarà trasmesso dell’emittente media partner NoiTv martedì 20 febbraio alle 21.