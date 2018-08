Cantini (Lucca Civica) non risponde a Barsanti, ma adisce vie legali

LUCCA – Andrà per vie legali Claudio Cantini in risposta alle accuse di Fabio Barsanti (CasaPound), che accusa lui e il centrosinistra di una presunta ‘parentopoli’. In una stringatissima nota, infatti, Cantini, ha specificato: «non intendo rispondere alle affermazioni in Consiglio Comunale, reiterate anche a mezzo stampa, del consigliere Barsanti, relative alla variante di Antraccoli, se non per vie legali. Ho quindi dato incarico al mio legale di redigere querela».

Al centro della polemica vi è il progetto che vedrà la riqualificazione del centro del paese di Antraccoli. Il Comune – accogliendo quelle che sono state le richieste dei cittadini, se non tutte, almeno in buona parte – realizzerà uno parco giochi, mentre lo spazio restante sarà a verde pubblico. Inizialmente, invece, era prevista la realizzazione di impianti sportivi.

Le polemiche nascono già molto tempo fa: alla presentazione del progetto, infatti, si verificò una sorta di divisione nella frazione di Lucca, tra favorevoli e contrari, dove i ‘contrari’ adducevano alla loro posizione il fatto che il capogruppo di Lucca Civica, Claudio Cantini, avrebbe legami di parentela con membri dell’associazione La Biribaola.

Non a caso, ma per correttezza, quando nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la variante è arrivata in consiglio comunale, Cantini era ‘assente giustificato’. Ora, le polemiche non sono comunque mancate e quelle di Barsanti – dal tono realmente poco istituzionale – ne sono il riflesso ‘del giorno dopo’. La variante, comunque, ha portato a casa il via libera grazie ai voti della maggioranza.

L’assessore Serena Mammini, nel corso della seduta consiliare, ha motivato e difeso le sue scelte, sottolineando come non ci sarà un aumento del consumo di suolo, in modo che il centro civico possa essere realizzato semplicemente spostando funzioni esistenti e previste in altre aree. La realizzazione di questo centro civico verrà affidata per mezzo di un bando che è ancora da definire. Al termine dell’intervento, quindi, secondo Mammini, anche la frazione di Antraccoli, come già altre frazioni del comune di Lucca, potrà avvalersi di un luogo di aggregazione.