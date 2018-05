Una settimana di lavori sulle strade di Camaiore: ecco i provvedimenti

CAMAIORE – Sono diversi i cantieri che interesseranno il territorio del Comune di Camaiore nella settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 maggio 2018 e in particolare a Lido di Camaiore, nel centro storico e nella frazione di Pontemazzori. Per permettere l’esecuzione dei lavori sono stati emessi i relativi provvedimenti di viabilità.

Per permettere l’esecuzione dei lavori di adeguamento della rete infrastrutturale di 2i Rete Gas, e del susseguente ripristino stradale, rimarrà chiuso dal 21 al 25 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, il tratto di viale Colombo in corrispondenza con piazza Lemmetti. Sarà quindi creato un percorso alternativo per chi procede in direzione Viareggio con obbligo di svolta a destra sulla traversa nord di piazza Lemmetti, svolta a sinistra su viale Pistelli poi per via Nazario Sauro si potrà immettersi di nuovo su viale Colombo.

Per i lavori di asfaltatura sarà invece chiusa via del Merlino nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 maggio, nel tratto iniziale dall’intersezione con via Italica.

Nel centro storico invece i cantieri interesseranno via XX Settembre: lunedì 21 e martedì 22 maggio, la strada rimarrà chiusa con istituzione del divieto di sosta anche per i residenti e gli autorizzati, dalle 07.30 alle ore 19.30, in corrispondenza con il transito libera nella ZTL.

Infine, nella frazione di Pontemazzori, lunedì 21 e martedì 22 maggio verranno effettuati i lavori di ripristino legati a manomissioni del gestore della rete telefonica.