Cantieri aperti nelle scuole durante le vacanze estive per opere di manutenzione straordinaria

CAPANNORI – Prenderanno il via durante la pausa estiva delle lezioni una serie di lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno sette edifici scolastici del territorio: scuola dell’infanzia di Borgonuovo, scuola per l’infanzia di Badia di Cantignano, scuola primaria di Gragnano, scuola primaria di Pieve S.Paolo, scuola primaria di Segromigno in Piano, scuola secondaria di primo grado di Lammari, scuola secondaria di primo grado di Capannori.

Gli interventi, per un investimento complessivo di 132 mila euro, riguarderanno sia gli spazi interni che gli spazi esterni delle sedi scolastiche.

«Anche quest’anno cogliamo l’occasione delle vacanze estive per realizzare alcune opere di manutenzione dei nostri edifici scolastici in modo da risolvere alcune problematiche e renderli così più funzionali, decorosi e sicuri per il nuovo anno scolastico – afferma l’assessore alla scuola, Francesco Cecchetti -. Con la realizzazione di queste opere confermiamo la forte attenzione ed il grande e concreto impegno della nostra amministrazione per migliorare sempre più le nostre scuole».

Alla scuola per l’infanzia di Borgonuovo i lavori riguarderanno il locale refettorio dove sarà realizzata una nuova uscita di sicurezza dotata di una rampa esterna a norma della legge 13/89 per l’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre per quanto riguarda la scuola per l’infanzia di Badia di Cantignano gli interventi consisteranno nella realizzazione di opere lungo il perimetro esterno della scuola per rimuovere la presenza di umidità di risalita. Alla scuola primaria di Gragnano si prevede, inoltre, la realizzazione di una nuova uscita di sicurezza nel locale adibito a mensa ed il prolungamento del ballatoio esterno per il raggiungimento della rampa esterna esistente per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’intervento in programma alla scuola primaria di Pieve San Paolo prevede una serie di interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Alla scuola primaria di Segromigno in Piano saranno realizzate opere di manutenzione dell’impianto idrico. I lavori in programma alla scuola secondaria di primo grado di Lammari riguarderanno la riqualificazione dell’area esterna sul lato est dell’edificio scolastico con la demolizione e la ricostruzione dello spazio pavimentato e la realizzazione di una nuova rampa per disabili a servizio dell’uscita di sicurezza esistente.

Due infine gli interventi previsti alla scuola secondaria di primo grado di Capannori: la realizzazione di un front office per il personale non docente che sarà posizionato nell’atrio della scuola e l’installazione di una porta di divisione tra le due ‘aule del sole’ per consentire lo svolgimento di attività diverse nei due locali.