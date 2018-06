Cantiere Giovani: pubblicato avviso per la gestione degli spazi della struttura

LUCCA – La Provincia di Lucca informa che è stato pubblicato sul sito internet dell’ente (www.provincia.lucca.it) un avviso di procedura comparativa per la gestione degli spazi del Cantiere Giovani in via del Brennero a Lucca.

Con l’avviso l’amministrazione provinciale di Lucca intende individuare un’organizzazione di volontariato o associazioni di promozione sociale con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, del servizio di gestione degli spazi e delle attività della struttura provinciale del “Cantiere”, dei Centri di documentazione interculturale, di genere e del Centro studi e documentazione provinciale CE.S.DOP. Il periodo della gestione va dal 25 giugno 2018 al 24 aprile 2019.

Le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati dovranno essere consegnate alla Provincia entro il 21 giugno 2018.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in un’unica busta chiusa, con l’indicazione del mittente a: Provincia di Lucca – Palazzo Ducale – Cortile Carrara n. 1 – 55100 Lucca, con la dicitura “Manifestazione d’interesse procedura comparativa per il servizio di gestione degli spazi e delle attività della struttura provinciale “Il Cantiere”, dei Centri di documentazione interculturale, di genere e del Centro studi e documentazione provinciale CE.S.DOP.“.

Il plico dovrà contenere il modello A1 con la manifestazione di interesse, la dichiarazione sostitutiva (modello A2), l’attestazione di avvenuto sopralluogo di presa visione dei locali rilasciata dal responsabile del procedimento (modello A3) e una scheda descrittiva della proposta progettuale.

La documentazione completa relativa all’avviso è pubblicata, in versione integrale, all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it nella sezione Trasparenza/Amministrazione trasparente/Avvisi, bandi e gare, in versione scaricabile.