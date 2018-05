“Cantiere aperto” a Viareggio

VIAREGGIO – La giornata di sabato 19 maggio 2018, che si aprirà alle ore 10,30 con il saluto delle autorità, è rivolta all’intera comunità parrocchiale, al quartiere e alla città, invitati tutti dal primo pomeriggio – dalle 14:00 alle 17:00 – a visitare il cantiere nelle sue prime fasi di realizzazione dell’opera di costruzione del nuovo complesso parrocchiale al Varignano.

Una nuova chiesa ed un nuovo edificio pastorale si sono resi necessari per risolvere la condizione di degrado delle passate strutture.

Edificare una chiesa assume soprattutto un significato di natura spirituale: è infatti la costruzione della “casa” della comunità, concepita come luogo che celebra, che accoglie, dove si ascolta la Parola di Dio e dove si vivono momenti di fraternità e di comunicazione.

La costruzione del nuovo complesso parrocchiale è stata concepita anche per favorire i processi di conservazione della memoria, rinnovandola e rivalutandola, per accogliere il sobrio stile evangelico e per ampliare la bellezza offrendola al quartiere e all’intera comunità.

Progettare e costruire una chiesa, infatti, non è come progettare e costruire un edificio pubblico; la chiesa deve essere concepita come risultante di un rapporto con la città nel rispetto della sua forma e del suo linguaggio, tra luci, suoni e arte.

La realizzazione di tale opera si è resa possibile grazie al determinante contributo dell’ 8xmille alla Chiesa cattolica e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’Arcidiocesi di Lucca e la Parrocchia del Varignano hanno programmato la giornata di sabato 19 maggio, alla presenza dei progettisti dello studio Tamassociati di Venezia (vincitori del concorso), concepita come momento di condivisione e di festa, nel modo più ampio possibile, con chi vorrà prenderne parte per verificare lo stato di avanzamento della nuova costruzione.

Per informazioni contattare d. Marcello Brunini Parroco del Varignano cell. 340.8657178.