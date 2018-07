Cane sfugge alla sorveglianza e aggredisce un cavallo: il Comune detta le regole per la sgambatura dei cani di Pontetetto

LUCCA – Continuano i problemi per il canile di Pontetetto: dopo le polemiche per il sovraffollamento, adesso arriva al Comune la richiesta dei danni per un incidente avvenuto nei mesi scorsi e che ha avuto per protagonista una bambina. Questo ha fatto prendere all’amministrazione comunale alcuni provvedimenti a tutela sia dei cittadini, che dei volontari.

I FATTI – Alcuni mesi fa, un cane affidato a una volontaria è scappato al suo controllo e si è scagliato contro un cavallo che si trovava non distante, cavalcato da una bambina. Il cane ha aggredito il cavallo che, imbizzarrito, ha disarcionato la bimba, la quale, per fortuna ha riportato solo delle lievi escoriazioni.

I PROVVEDIMENTI – Il Comune ha inviato una nota all’Enpa, dove vengono date le disposizioni per rendere più sicure le passeggiate con gli animali ospiti della struttura. Innanzi tutto i volontari che accompagnano i cani devono essere tutti maggiorenni.

Inoltre per far passeggiare i cani nell’area di sgambatura interna al canile, i volontari devono essere associati all’Enpa, che come ente gestore è già dotato di idonea polizza assicurativa, oppure far capo ad associazioni con cui il gestore ha stipulato per scritto accordi o convenzioni di collaborazione.

Il Comune ha inoltre disposto che i volontari che vogliono condurre i cani a passeggio fuori dalla struttura del canile, lo possono fare solo se coperti anche da polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone, altri animali o cose.

Per quanto, invece, riguarda i volontari occasionali che prestano collaborazione al di fuori di accordi o convenzioni, non possono comunque condurre i cani a sgambatura né interna né esterna al canile.

ENPA – Il Comune ha inoltre comunicato all’Enpa che è obbligato ad assicurare che chiunque porti i cani a passeggio, internamente o esternamente al canile, rispetti le normative vigenti in materia, compresa quella riferita ai cani dichiarati a rischio elevato di aggressività e inseriti nell’apposito registro del servizio veterinario dell’Asl.