Canale Viaccia: il Consorzio recupera la staccionata della pista ciclabile del “Molino”

CAPANNORI – Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha risposto alle segnalazioni, arrivate dai cittadini ed anche dal Comune di Capannori, che richiedevano la manutenzione della staccionata posta a corredo del canale Viaccia che scorre tra Lammari, Lunata e Zone, nella zona centrale di Capannori: il tratto interessato dai lavori di manutenzione è quello a protezione della strada vicinale del “Molino”, utilizzata come pista ciclo pedonale.

La staccionata era stata realizzata alcuni fa proprio dal Consorzio, nell’ambito dei lavori manutenzione straordinaria che hanno interessato il corso d’acqua (realizzati dall’ente consortile grazie ad un finanziamento di 380mila euro della Regione Toscana); il lavoro di manutenzione, per cui sono state stanziate le risorse necessarie, ha riguardato la scartavetratura e la riverniciatura manuale con impregnante.

<<Questa opera è per noi molto importante – sottolinea il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – perché si configura, in maniera mi viene da dire paradigmatica, come un esempio di quell’impegno minuto, capillare, continuo e costante, ma anche silenzioso e spesso non evidente, che il Consorzio porta avanti in tutti gli angoli del proprio comprensorio: e contribuirà a rendere il Canale Viaccia ancora più fruibile da parte dei cittadini, e quindi sicuro. Un ringraziamento sentito va all’ex amministratore Giuseppe Del Sarto, che ha coadiuvato l’Ente consortile in questa attività>>.