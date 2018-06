Campionato Italiano Geometri: Lucca Collegio Ospitante, Firenze, Livorno e Arezzo vincono nel calcio e nel tennis

LUCCA – È stato un grande successo il campionato nazionale di calcio e tennis per geometri che, quest’anno per la prima volta, si è disputato nella provincia di Lucca, sui campi della Versilia. Grande protagonista il Collegio dei Geometri di Lucca, guidato dal presidente Pietro Lucchesi, che ha ospitato la manifestazione e ha fatto sì che tutto si svolgesse in modo perfetto, collaborando attivamente con l’associazione nazionale Geosport, organizzatrice del torneo.

Un bel momento di visibilità e aggregazione per tutta la categoria professionale dei geometri, che la scorsa settimana hanno raggiunto la Versilia da ogni parte d’Italia, sia con l’obiettivo dello sport, ma anche come turisti e hanno potuto apprezzare tutto il territorio lucchese. In circa mille i professionisti, con famiglie al seguito, che abbiamo ospitato sul nostro territorio.

Il campionato italiano di calcio e tennis è una lunga tradizione dell’associazione As Geosport, guidata la geometra Gian Luca Musso, che è giunto, per quanto riguarda il calcio alla 21° edizione, mente è alla 16° per il tennis. La lunga settimana ha visto molti professionisti partecipare anche alle attività di solidarietà, con la partita di beach soccer di beneficenza, grazie alla quale è stato devoluto l’incasso alla Casa famiglia Oscar Romero di Camaiore, e di formazione con il convegno Sisma Bonus – quando la sicurezza diventa anche un’ opportunità”.

L’aspetto sportivo, il cuore di tutta la manifestazione, ha mostrato grande vigore dei geometri anche in campo (sia in erba, sia in terra battuta) e qualche individualità tecnica molto importante. Buona anche la partecipazione del Collegio di Lucca, alla sua prima partecipazione, che nel torneo di calcio, ha superato il girone eliminatorio ed è stato battuto ai quarti di finale dai colleghi di Bari. Alla fine, a vincere, è stata comunque la Toscana, con il collegio dei geometri di Firenze, che ha vinto il titolo nazionale di calcio.

Nel tennis, torneo open, ha vinto il trofeo il collegio di Livorno e nel campionato di tennis a squadre, primi classificati i geometri di Arezzo che hanno avuto la meglio di Roma.

Un campionato italiano 2018 nel segno della Toscana: Lucca Collegio ospitante, mentre Firenze, Livorno e Arezzo campioni d’Itlaia nelle rispettive discipline. Una bellissima manifestazione che mette in mostra una grande dinamicità della categoria professionale dei geometri, sempre aperti all’innovazione, all’aggregazione e alle nuove iniziative.