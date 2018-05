‘Campagna Amica’ offre l’opportunità di ‘degustazioni sensoriali’ sulle rive del Lago a Massarosa

MASSAROSA – La filiera corta di Campagna Amica in riva al Lago Puccini. Appuntamento domenica 6 maggio (dalle ore 17.00 con ingresso libero) alla Brilla, in località Quiesa, a Massarosa (Lu) per l’evento conclusivo della Festa del Lago. Promosso da Coldiretti, Pro Loco di Massarosa, Gam – Gruppo Archeologico Massarosese e il Giardino di Manipura consumatori, appassionati e turisti potranno vivere un’esperienza di conoscenza sensoriale attraverso degustazioni, assaggi e l’incontro con i produttori e le loro storie di agricoltura, tradizione e passione.

Da segnalare il primo concorso “Degustami e dimmi chi sono” con in palio i prodotti del territorio (ore 18.00) accompagnato dall’aperitivo olfattivo con aromatiche e profumi ed ancora laboratori per bambini sui profumi e sulle essenze dell’antica Roma e la presentazione del percorso Agri-Chef Toscana a cura di Campagna Amica e lo showcooking con la prima diplomata Francesca Buonagurelli. Ed ancora il mercato a km zero per fare la spesa direttamente dal contadino con 15 produttori locali espressione delle eccellenze del paniere Made in Tuscany come formaggi vaccini e caprini, birre e caramelle agricole, erbe officinali e aromatiche, zafferano, farro e farine, pasta, olio e vino, peperoncini, miele e confetture, Ci saranno l’azienda agricola dei Fratelli Filippi, Carolina Leonardi, Giacomo Bertolini, Giovanni Giannini, VersilGreen, Il Giardino di Manipura, Oligea, Andrea Graziani, Pietro Del Corona, Marco Carmazzi, Melogranoantico, Lavanda di Massarosa, Michele Magri, Guido Favilla, Maestà della Formica e l’agriturismo Al Benefizio. Infine l’apericena guidato con degustazioni (ore 21.15) con abbinamenti formaggi-birra ed altre prelibatezze a cura di Agri-Chef Toscana, Coldiretti Lucca e Associazione La Staffetta. Per informazioni e prenotazioni 347.1785336 (Elena) oppure 333.2102458 (Veronica).